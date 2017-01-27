Минтруд: реальный рост страховых пенсий в 2017 году составит 2,1%

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в текущем году реальный рост пенсий составит 2,1% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает газета "Известия".



Рост пенсий будет обусловлен единовременной выплатой в пять тыс. рублей и индексациями, которые проведут в феврале и апреле этого года.



Во время заседания российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Топилин заявил, что по факту произойдёт реальное увеличение пенсий. Он отметил, что в прошлом году такого не было.