В 2016 году калининградцы тратили на кредиты 24% своего дохода

Задолженность калининградцев по кредитам в 2016 году составила 24% от годового денежного дохода. Это выше среднероссийского показателя на 3%, пишет "Калининградская правда". При этом в среднем каждый житель Калининградской области должен кредитным организациям 69 тысяч рублей, что на 4 тысячи ниже общероссийского показателя.



Сегодня более 60 % работающих россиян выплачивают банковские кредиты. В некоторых регионах чуть ли не каждый житель — заёмщик. По словам экспертов, только за 2016 год заёмщиков стало больше на 2,1 миллиона человек. Деньги банкам должны 44,7 миллиона россиян. Доля экономически активных россиян, у которых на руках есть банковские кредиты, констатируют специалисты, пересекла психологическую отметку.



Самая высокая концентрация заёмщиков отмечена на Алтае. Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один кредит. Больше всего должны банкам заёмщики на Чукотке — 482 тысячи рублей в расчёте на одного человека. Следом идут жители Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области и Республики Саха.



Просроченная задолженность по стране в целом снижается, но всё равно в Калининграде она выше общероссийского уровня примерно на один процент.