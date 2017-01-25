Медведев распорядился выделить на развитие сельских территорий Калининградской области более 18,8 млн рублей

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на реализацию ФЦП по устойчивому развитию сельских территорий. Калининградской области на эти цели выделено более 18,8 млн рублей. Об этом сообщили в региональном кабмине.



Большая часть выделенных средств — порядка 10 млн рублей — выделена на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку. Более 7,6 млн рублей Москва выделила региону на улучшение жилищных условий проживающих в сельской местности граждан. Среди них — молодые специалисты и молодые семьи. Ещё 1,3 млн рублей направлено на развитие в сёлах офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов.



Софинансирование программы со стороны областного бюджета составит 25 млн рублей.