Голодец назвала средний размер пенсии в России на 2017 год
Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году. По её словам, средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей, пишет Интерфакс.
"В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 тыс. 620 рублей — и величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%", — заявила Голодец на совещании главы кабинета министров Дмитрия Медведева со своими заместителями в понедельник.
"Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете пенсионного фонда на эти цели в полном объёме, в общей сложности на это планируется потратить около 230 млрд рублей. Деньги весьма значительные", — отметил Медведев.
По словам Голодец, подготовка к индексации пенсий с февраля вышла на завершающую стадию. Подписаны два постановления правительства, на основании которых пенсионный фонд перейдёт к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности.
Вице-премьер уточнила, что увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснётся 31 400 неработающих пенсионеров.
"Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута", — подчеркнула Голодец.
Кроме того, уточняется, что сейчас Минтруд готовит ещё один нормативный акт правительства, который поможет с 1 апреля произвести ещё одну доиндексацию пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.
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