Родственница погибшей в ДТП калининградки отсудила у МП "Чистота" и страховой компании более 1,3 млн рублей

Калининградка, мать которой погибла после того, как была сбита КамАЗом, принадлежащим МП "Чистота", отсудила у организации и страховой компании более 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.



В марте прошлого года водитель КамАЗа, принадлежащего МП "Чистота", в момент начала движения сбил мать калининградки. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии она получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице.



МП "Чистота" застраховало гражданскую ответственность в САО "ВСК". Калининградка обратилась в компанию за выплатой страхового возмещения. Организация выплатила женщине 25 тыс. рублей за понесённые расходы на погребение, но отказалась выплатить 475 тыс. рублей страхового возмещения. Тогда калининградка обратилась в суд с иском к МП "Чистота" и страховой компании.



В суде не нашли законных обоснований в отказе от выплат. Было установлено, что права калининградки нарушили. Центральный районный суд постановил взыскать с САО "ВСК" в пользу калининградки страховое возмещение в размере 475 тыс. рублей, неустойку в размере более 394 тыс. рублей, штраф в 237,5 тыс. рублей, расходы на оплату юристов в 5,5 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей. С МП "Чистота" суд постановил взыскать в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей и расходы на услуги представителя в размере 5,5 тыс. рублей.



На это решение была подана апелляционная жалоба в областной суд. Но решение суда первой инстанции признали законным и обоснованным.