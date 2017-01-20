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Главная Новости Деньги

С февраля страховые пенсии россиян поднимут в среднем на 384 рубля

10:12
  911 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров возрастут. Также будут проиндексированы фиксированные выплаты к страховой пенсии.

Как пишет "Российская газета", индекс роста потребительских цен за 2016 год составил 105,4%. Таким образом, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 5,4%, или на 4 рубля 1 копейку, и с 1 февраля 2017 года составит 78 рублей 28 копеек. Исходя из этой величины пересчитают уже выплачиваемые пенсии и назначат выплаты тем, кто выходит на пенсию в 2017 году.

Так, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров (без учёта фиксированной выплаты в 5 тысяч рублей, которую пенсионеры получают в январе) увеличится на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастёт в среднем на 400 рублей, пенсия по инвалидности — на 160 рублей, пенсия по случаю потери кормильца — на 315 рублей. 

Повышение коснётся всех неработающих пенсионеров — в России это около 30 миллионов человек, а также полмиллиона неработающих военных пенсионеров, получающих наряду с военной пенсией вторую — страховую — пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней).
 
Напомним, в 2016 году правительство приняло решение отказаться от индексации, заменив её единовременной выплатой. Калининградские пенсионеры уже начали получать эти денежные средства. Интересно, что согласно опросу треть работающих россиян не рассчитывают в будущем жить на пенсию.

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