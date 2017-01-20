С февраля страховые пенсии россиян поднимут в среднем на 384 рубля

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров возрастут. Также будут проиндексированы фиксированные выплаты к страховой пенсии.



Как пишет " Как пишет " Российская газета ", индекс роста потребительских цен за 2016 год составил 105,4%. Таким образом, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 5,4%, или на 4 рубля 1 копейку, и с 1 февраля 2017 года составит 78 рублей 28 копеек. Исходя из этой величины пересчитают уже выплачиваемые пенсии и назначат выплаты тем, кто выходит на пенсию в 2017 году.



Так, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров (без учёта фиксированной выплаты в 5 тысяч рублей, которую пенсионеры получают в январе) увеличится на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастёт в среднем на 400 рублей, пенсия по инвалидности — на 160 рублей, пенсия по случаю потери кормильца — на 315 рублей.



Повышение коснётся всех неработающих пенсионеров — в России это около 30 миллионов человек, а также полмиллиона неработающих военных пенсионеров, получающих наряду с военной пенсией вторую — страховую — пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней).