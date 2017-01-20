Опрос: треть работающих россиян не рассчитывают в будущем жить на пенсию

Согласно опросу, проведённому проектом "Mail.Ru для бизнеса", треть (29%) россиян не рассчитывают на государственную пенсию совсем. 47% предполагают, что суммы, которую они будут получать от государства, хватит только на коммунальные платежи. Только 4% считают, что государственной пенсии им хватит на всё. Пятая часть рассчитывает, что пенсия покроет основные потребности.

Более трети респондентов (37%) собираются жить на пенсии за счёт сделанных за рабочую жизнь накоплений. При этом прямо сейчас сбережения начали делать лишь 10%. Треть опрошенных не будет откладывать деньги на пенсию, а 58% только планируют этим заняться.

Опрос проводился среди представителей российского малого и среднего бизнеса, которые работают в таких отраслях, как торговля, производство, реклама, маркетинг и PR, образование, IT, телеком, транспорт, связь.