ОКБ "Факел" выделило на реконструкцию испытательной базы более 75,5 млн рублей

Калининградское предприятие "Опытное конструкторское бюро "Факел" готово потратить на работы по реконструкции и перевооружению производственно-технологической и испытательной базы более 75,6 млн рублей. Такова максимальная стоимость контракта, размещённого на официальном портале госзакупок.



Работы на объекте будут производиться в рамках гособоронзаказа. Согласно контракту, подрядчик должен будет выполнить реконструкцию корпуса с подведением к нему новых инженерных сетей, произвести облагораживание территории и закупку специального оборудования. В рамках благоустройства территории у здания установят урны и скамейки на бетонном основании. Стены внутри здания планируют облицевать плиткой, а полы — плиткой и ламинатом. В помещении обустроят подвесные потолки.



Среди оборудования, которое должен закупить подрядчик, указаны настольно-сверлильный станок, микроскоп, лабораторные весы, сушильные шкафы, вытяжные шкафы, компрессоры, осушители воздуха и др.