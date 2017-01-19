ОКБ "Факел" выделило на реконструкцию испытательной базы более 75,5 млн рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Калининградское предприятие "Опытное конструкторское бюро "Факел" готово потратить на работы по реконструкции и перевооружению производственно-технологической и испытательной базы более 75,6 млн рублей. Такова максимальная стоимость контракта, размещённого на официальном портале госзакупок.
Работы на объекте будут производиться в рамках гособоронзаказа. Согласно контракту, подрядчик должен будет выполнить реконструкцию корпуса с подведением к нему новых инженерных сетей, произвести облагораживание территории и закупку специального оборудования. В рамках благоустройства территории у здания установят урны и скамейки на бетонном основании. Стены внутри здания планируют облицевать плиткой, а полы — плиткой и ламинатом. В помещении обустроят подвесные потолки.
Среди оборудования, которое должен закупить подрядчик, указаны настольно-сверлильный станок, микроскоп, лабораторные весы, сушильные шкафы, вытяжные шкафы, компрессоры, осушители воздуха и др.
Ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов называл
ОКБ "Факел" высокотехнологичным предприятием, работающим на отечественных и иностранных заказчиков. Он отмечал, что о многих производственных темах в регионе долгое время никто не думал.
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