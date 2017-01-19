Алиханов предложил не отключать бедные семьи от коммунальных услуг за неоплату
Врио губернатора Калининградской области предложил не отключать бедные семьи от тепла, электроэнергии и горячей воды за неоплату коммунальных услуг. Такое предложение Антон Алиханов озвучил журналистам после заседания совета муниципальных образований региона в четверг, 19 января.
"Мне кажется, здесь очень важно не перегибать палку. Есть случаи, когда энергосбытовые компании и другие поставщики коммунальных услуг, которые за неуплату кого-то где-то отключают, не учитывают отдельные факторы, — отметил Алиханов. — Здесь нам и муниципальным властям нужно подумать над тем, чтобы ввести специальные механизмы для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Можно вводить отсрочки, которые бы позволили пережить сложный период и остаться при этом в человеческих условиях".
Напомним, по данным "Калининградтеплосети", в 2016 году долги калининградцев за тепло и горячую воду возросли
на треть.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.