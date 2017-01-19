Алиханов предложил не отключать бедные семьи от коммунальных услуг за неоплату

Врио губернатора Калининградской области предложил не отключать бедные семьи от тепла, электроэнергии и горячей воды за неоплату коммунальных услуг. Такое предложение Антон Алиханов озвучил журналистам после заседания совета муниципальных образований региона в четверг, 19 января.



"Мне кажется, здесь очень важно не перегибать палку. Есть случаи, когда энергосбытовые компании и другие поставщики коммунальных услуг, которые за неуплату кого-то где-то отключают, не учитывают отдельные факторы, — отметил Алиханов. — Здесь нам и муниципальным властям нужно подумать над тем, чтобы ввести специальные механизмы для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Можно вводить отсрочки, которые бы позволили пережить сложный период и остаться при этом в человеческих условиях".