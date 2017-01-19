Около трети калининградцев не оплачивают счета за капремонт
Региональный фонд капитального ремонта Калининградской области собирает с населения лишь 71 процент от общей платы за капремонт многоквартирных жилых домов. Об этом сообщила директор ведомства Оксана Астахова во время заседания совета муниципальных образований Калининградской области в четверг, 19 января.
В текущем году Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах планирует увеличить собираемость с населения до 80 процентов. При этом в 2017-м должникам за капремонт будут начисляться
пени. Их размер будет равен 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа.
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