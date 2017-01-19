Минфин реструктурировал более девяти тыс. ипотечных кредитов

Минфин России в рамках государственной программы помощи ипотечным заёмщикам реструктурировал более 9,5 тыс. кредитов. Об этом сообщает ТАСС.



Всего в ведомство поступило более 18,5 тыс. заявок на реструктурирование от ипотечных заёмщиков. Среди указанного объёма займов — 381 кредит в иностранной валюте.



Согласно данным издания, некоторые заёмщики находятся в ситуации, которая не позволяет выполнять кредитные обязательства. В Минфине считают, что такие случаи требуют судебного разбирательства.



Кроме госпрограммы помощи ипотечным заёмщикам, в России большинство банков разработали различные программы по реструктуризации валютной ипотеки. Данные меры позволяют снизить сумму задолженности на 10—50%. Помогают они и уменьшить ставку по ипотечному кредиту.