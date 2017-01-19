Минфин реструктурировал более девяти тыс. ипотечных кредитов
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Минфин России в рамках государственной программы помощи ипотечным заёмщикам реструктурировал более 9,5 тыс. кредитов. Об этом сообщает
ТАСС.
Всего в ведомство поступило более 18,5 тыс. заявок на реструктурирование от ипотечных заёмщиков. Среди указанного объёма займов — 381 кредит в иностранной валюте.
Согласно данным издания, некоторые заёмщики находятся в ситуации, которая не позволяет выполнять кредитные обязательства. В Минфине считают, что такие случаи требуют судебного разбирательства.
Кроме госпрограммы помощи ипотечным заёмщикам, в России большинство банков разработали различные программы по реструктуризации валютной ипотеки. Данные меры позволяют снизить сумму задолженности на 10—50%. Помогают они и уменьшить ставку по ипотечному кредиту.
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