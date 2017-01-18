Владельцы магазинов и офисов в жилых домах начнут оплачивать коммунальные услуги в обход УК

С 2017 года управляющие компании больше не будут взимать деньги за тепло, воду и электричество с собственников нежилых помещений в многоквартирных домах. Об этом в среду, 18 января, во время рабочего совещания с руководителями управляющих организаций Калининграда по вопросам изменений в жилищном законодательстве в 2017 году сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев.



"Теперь все собственники нежилых помещений в многоквартирных домах должны иметь прямые договоры. Если он не будет заключён, то это будет расцениваться как бездоговорное потребление со всеми вытекающими последствиями", — сообщил Кондратьев.



По его словам, это поможет исключить случаи, когда управляющие компании распределяли задолженности по неуплаченным платежам за нежилые помещения между собственниками квартир. Изменения обусловлены тем, что с 1 января 2017 года По его словам, это поможет исключить случаи, когда управляющие компании распределяли задолженности по неуплаченным платежам за нежилые помещения между собственниками квартир. Изменения обусловлены тем, что с 1 января 2017 года утверждён новый порядок оплаты услуг ЖКХ.