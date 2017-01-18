Повысили по-тихому: в феврале калининградцы получат новые счета за воду
В феврале жителям Калининграда придут счета за водоотведение и водоснабжение по новым расценкам. Как пишет "Страна Калининград", в конце прошлого года (с 25 декабря) служба регулирования тарифов и цен Калининградской области повысила расценки на оплату кубометра холодной воды.
По новым тарифам водоотведение в областном центре стоит 19,54 рубля за кубометр (вместо установленных летом 2016 года 11,68 рубля). Водоснабжение с 1 января 2017 года поднимается до 24,21 рубля (вместо 19,54 рубля за куб, рост — 23,8%).
Напомним, ранее сообщалось, что в среднем каждый калининградец будет платить
на 55 рублей больше за водоотведение. Рост тарифа обусловлен необходимостью обслуживания очистных сооружений Калининграда, однако он будет самым низким в Северо-Западном округе.
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