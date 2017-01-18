Опрос: у каждого пятого калининградца в 2016 году увеличилась зарплата

По данным сайта по поиску работы "Зарплата.ру", у каждого пятого калининградца в 2016 году увеличилась зарплата. В опросе приняли участие 957 зарегистрированных на сайте жителей Калининграда.

Большинство (53%) в 2016 году не меняли работу, треть (31%) сменили её один раз, а 16% — два раза и более. Почти у половины опрошенных (43%) заработная плата осталась на прежнем уровне, но остальные получили изменение суммы выплат в ту или иную сторону: у 34% она уменьшилась, а у 23% её подняли.

"Среди тех, кто отметил рост зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка составила от 10 до 30% от средней зарплаты. Серьёзно увеличить годовой доход (на 50% и более) получилось у единиц опрошенных", — рассказала руководитель пресс-службы "Зарплаты.ру" Ольга Павлюченко.

По словам экспертов, одним из главных факторов, позволяющих сотруднику запросить повышение зарплаты, является уверенность в своём профессионализме. При этом полностью уверенно на рабочем месте себя ощущают лишь 11% опрошенных калининградцев, ещё 56% просто уверены в своих рабочих качествах, треть (33%) сомневаются в себе или крайне неуверенны.

При этом 24% считают, что имеют высокие шансы на трудоустройство в первом квартале 2017 года, 44% оценивают их как низкие и 32% определяют их как средние.