Опрос: у каждого пятого калининградца в 2016 году увеличилась зарплата

По данным сайта по поиску работы "Зарплата.ру", у каждого пятого калининградца в 2016 году увеличилась зарплата. В опросе приняли участие 957 зарегистрированных на сайте жителей Калининграда.
Большинство (53%) в 2016 году не меняли работу, треть (31%) сменили её один раз, а 16% — два раза и более. Почти у половины опрошенных (43%) заработная плата осталась на прежнем уровне, но остальные получили изменение суммы выплат в ту или иную сторону: у 34% она уменьшилась, а у 23% её подняли.
"Среди тех, кто отметил рост зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка составила от 10 до 30% от средней зарплаты. Серьёзно увеличить годовой доход (на 50% и более) получилось у единиц опрошенных", — рассказала руководитель пресс-службы "Зарплаты.ру" Ольга Павлюченко.
По словам экспертов, одним из главных факторов, позволяющих сотруднику запросить повышение зарплаты, является уверенность в своём профессионализме. При этом полностью уверенно на рабочем месте себя ощущают лишь 11% опрошенных калининградцев, ещё 56% просто уверены в своих рабочих качествах, треть (33%) сомневаются в себе или крайне неуверенны.
При этом 24% считают, что имеют высокие шансы на трудоустройство в первом квартале 2017 года, 44% оценивают их как низкие и 32% определяют их как средние.
Напомним, глава Минтруда пообещал
россиянам рост зарплат в 2017 году. Этому, по словам руководителя ведомства, будут способствовать указы президента об увеличении зарплат бюджетников. Ранее HeadHunter назвал
самые высокооплачиваемые профессии в Калининграде за 2016 год.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.