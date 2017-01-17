Доллар впервые за полтора года опустился ниже 59 рублей
Во вторник, 17 января, курс доллара по отношению к рублю впервые с лета 2015 года опустился ниже 59 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара ослабевал на торгах до минимума с июня 2015 года. Курс евро при этом потерял 20 копеек и составил 63,28 рубля.
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