Доллар впервые за полтора года опустился ниже 59 рублей

Во вторник, 17 января, курс доллара по отношению к рублю впервые с лета 2015 года опустился ниже 59 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара ослабевал на торгах до минимума с июня 2015 года. Курс евро при этом потерял 20 копеек и составил 63,28 рубля.