Зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда соцстраха и Фонда ОМС теперь зависят от доходов сотрудников

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования привязываются к среднемесячной заработной плате сотрудников этих фондов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Указ вступил в силу с 1 января 2017 года. Он устанавливает, что условия оплаты труда руководителей указанных выше фондов "применяются с учётом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определённого правительством РФ". Документ был опубликован в понедельник, 16 января.