Эксперт: росту мировой экономики в 2017 году может помешать резкое укрепление доллара

Росту мировой экономики в текущем году может помешать резкое укрепление доллара. Об этом заявил главный экономический советник Allianz Мохаммед эль-Эриан, передает Reuters.



Эксперт рассказала, что большая часть развивающихся стран перестали брать займы в долларах, поскольку поняли, что это невыгодно. При этом компании продолжили занимать в иностранной валюте. Колебания курса доллара могут привести к дисбалансу в финансах таких компаний. "Вот где происходит сбой, а затем возникает вопрос о том, станет ли корпоративная проблема проблемой государства?" — сказал Мохаммед эль-Эриан.



Отметим, что официальный курс доллара на вторник, 17 января, установленный Центробанком, составил 59 рублей 60 копеек. Это на 23 копейки выше курса, установленного на 14 января.