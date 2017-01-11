Стал известен размер индексации пенсий в 2017 году

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил о размере индексации страховых пенсий в новом году. Об этом сообщает РИА Новости

По словам Топилина, первая индексация, которая пройдёт 1 февраля, составит 5,4%, что соответствует уровню инфляции за минувший год. 1 апреля пройдёт вторая индексация, таким образом, их общий размер составит 5,8%.

По словам Топилина, у государства имеются все ресурсы. чтобы обеспечить социальные выплаты в 2017-2018 годах.