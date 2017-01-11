Калининградские пенсионеры начали получать единовременную выплату

Калининградские пенсионеры начали получать единовременную пенсионную выплату (5 тыс. рублей). Деньги стали приходить тем, у кого пенсия приходит на банковские карточки. Однако тем, кто получает выплаты на Почте России, придётся подождать до следующей недели. "Пенсионный фонд перечислил средства, потому кредитные организации начали их распределять, - пояснили Клопс.Ru в пресс-службе ОПФР по Калининградской области. - С Почтой России у нас договор на выдачу средств с 16 января (в других регионах - с 13-го". Как сообщили в пресс-службе Почты России, калининградский филиал действительно начнёт доставлять пенсионерам выплаты с 16 января.

Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.



Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 16 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3-е по 15-е числа месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 16 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты была сообщена ранее — при доставке пенсии за декабрь 2016 года и за январь 2017 года.



Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление — и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своём почтовом отделении до 28 января (или почтальон доставит её в феврале вместе с пенсией за февраль).



При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в своё почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно на При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в своё почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно на официальном сайте "Почты России". График получения выплаты смотрите здесь.

Выплата будет произведена работающим и неработающим пенсионерам, которые до 31 декабря 2016 года успели получить пенсию хотя бы один раз.