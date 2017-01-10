Территорию Центральной городской клинической больницы за 2,5 млн рублей вымостят тротуарной плиткой
Калининградская Центральная городская больница потратит 2,5 млн рублей на работы по ремонту территории. На эти средства территория у дома № 3—5 по улице Летней будет вымощена тротуарной плиткой. Соответствующий документ размещён
на официальном портале госзакупок.
Аукцион по выбору подрядчика будет проведен 23 января.
Согласно контракту, работы должны быть выполнены в течение месяца со дня его заключения. В стоимость контракта включены работы по ремонту, материалы, услуги склада по хранению материалов и оборудования, необходимого для выполнения работ.
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