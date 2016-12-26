В Советске жильцам вернули 56,5 тысячи рублей, незаконно начисленных за электроэнергию

Жители Советска пожаловались в прокуратуру на неправильные расчёты при выставлении счетов за общедомовые нужды.



Как сообщают "Новости Советска", по обращению жителя многоквартирного дома № 18 по ул. Луначарского была проведена проверка, и прокуратура подтвердила: нарушения были.



С 1 апреля 2016 года жителей обслуживает ОАО "Янтарьэнергосбыт", которое в полном объёме, без ограничения нормативом потребления на ОДН, распределила среди жильцов выплаты за электричество.



В компании руководствовались тем, что установленный порядок расчёта не распространялся на ресурсоснабжающую организацию.



Тем временем 30 июня 2016 года в правила были внесены изменения, согласно которым распределяемый объём электроэнергии на общедомовые нужды за расчётный период не может превышать объёма коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления.



Таким образом, из правил исключили норму, которая позволяла ресурсоснабжающей организации распределять фактический объём электроэнергии на общедомовые нужды без ограничения нормативом.



Соответственно, с 1 июля 2016 года и ресурсоснабжающая организация, и управляющие компании обязаны ограничивать объём электроэнергии на общедомовые нужды за расчётный период до норматива.



Исходя из этого, прокурор Советска потребовал произвести перерасчёт услуги всем гражданам дома № 18 по ул. Луначарского.



Аналогичные нарушения закона прокуратура потребовала устранить и в домах № 1 по ул. Суворова и № 9 по ул. Гагарина.



После вмешательства прокуратуры компания вернула жильцам около 56,5 тысячи рублей.