ЦБ выпустил новые серебряные монеты номиналом в два и три рубля

В понедельник, 26 декабря, Банк России выпустил в обращение новые памятные серебряные монеты номиналом в два и три рубля. Об этом сообщили на официальном сайте ЦБ.



Тираж трёхрублёвой монеты "Георгий Победоносец" составит до 500 тыс. штук.



В серии двухрублёвых монет "Выдающиеся личности России" выпущены монеты в честь 100-летия музыканта Эмиля Гилельса и в честь 130-летия со дня рождения поэта Габдуллы Тукая.



Выпущена также серебряная монета номиналом в три рубля в честь 1000-летия "Русской Правды". На её обороте изображён фрагмент памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде. Тираж этой монеты составит три тыс. штук.



В обращение с понедельника выпустили и памятные серебряные монеты номиналом в три и 25 рублей. На тему "Ювелирное искусство в России" монеты в 25 рублей выпущены в обычном исполнении и в специальном.



В честь 150-летия основания Русского исторического общества выпущены серебряные монеты номиналом в три рубля, золотая монета в 50 рублей и монета из недрагоценных металлов номиналом в пять рублей.