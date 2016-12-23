Путин: В 2017 году в России создадут реестр неналоговых платежей

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, во время большой пресс-конференции в Москве по итогам уходящего года сообщил, что в стране в 2017 году будет создан реестр неналоговых платежей.



Он появится к июню. Президент рассказал об этом, отвечая на вопрос о том, знает ли он, что в стране есть платные услуги в образовании и медицине. Платные парковки в крупных городах появляются уже и в спальных районах.



Путин ответил, что работа по снижению уровня неналоговых платежей населения ведётся властями. Он напомнил, что "был заморожен рост тарифов".



"Самый главный способ влияния на снижение неналоговых платежей — это снижение уровня инфляции", — подчеркнул Путин. Он сказал, что в этом году уровень инфляции в стране будет рекордно низким. Он ожидается на уровне 5,5—5,7%.