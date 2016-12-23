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Водители "Калининград-ГорТранса": мы не получали полноценной зарплаты с середины ноября

Автор: Константин Сериков
10:31
  1030 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Несколько водителей муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" сообщили редакции Клопс.Ru, что не получали положенную им заработанную плату.

Сотрудники компании уверяют, что в конце ноября работники получили аванс в размере одной тысячи рублей.

"Старожилы предприятия говорят, что никогда раньше подобного не было, такое впервые, несколько водителей уже уволились. Нам нужно платить ипотеку, сроки прошли", — рассказал один из водителей Александр.

По его словам, задержка заработанной платы коснулась не всех. Например, кондукторы "ГорТранса" зарплату получили.

Глава Калининграда Александр Ярошук в эфире программы "Главный час" подтвердил финансовые сложности в компании.

"Сейчас уже даже нечем платить зарплату. Керосин оплачивать нечем. Ситуация на предприятии... Надо понимать, что чудес не бывает", — заявил глава города.

Он подчеркнул, что сейчас городские власти пытаются лишить работающих пенсионеров возможности пользоваться льготами. "Сейчас решаем этот вопрос, общаемся с пенсионным фондом".

По словам Ярошука, единственный выход — повышать тариф на проезд, чтобы новые белорусские автобусы не забрали обратно.

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