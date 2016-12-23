Водители "Калининград-ГорТранса": мы не получали полноценной зарплаты с середины ноября

Несколько водителей муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" сообщили редакции Клопс.Ru, что не получали положенную им заработанную плату.



Сотрудники компании уверяют, что в конце ноября работники получили аванс в размере одной тысячи рублей.



"Старожилы предприятия говорят, что никогда раньше подобного не было, такое впервые, несколько водителей уже уволились. Нам нужно платить ипотеку, сроки прошли", — рассказал один из водителей Александр.



По его словам, задержка заработанной платы коснулась не всех. Например, кондукторы "ГорТранса" зарплату получили.



Глава Калининграда Александр Ярошук в эфире программы "Главный час" подтвердил финансовые сложности в компании.



"Сейчас уже даже нечем платить зарплату. Керосин оплачивать нечем. Ситуация на предприятии... Надо понимать, что чудес не бывает", — заявил глава города.



Он подчеркнул, что сейчас городские власти пытаются лишить работающих пенсионеров возможности пользоваться льготами. "Сейчас решаем этот вопрос, общаемся с пенсионным фондом".