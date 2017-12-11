Представитель Google рассказала о цифровизации бизнеса в Калининграде перед ЧМ-2018

Калининград опережает многие регионы РФ в сфере цифровизации бизнеса, но некоторые моменты местные предприниматели всё-таки упустили. Такое мнение озвучила директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич во время пресс-конференции, посвящённой образовательному проекту для бизнесменов.

"Калининград будет принимать чемпионат мира в следующем году. Я сейчас быстренько поискала, много ли бизнесов из той области, которая будет интересовать приезжающих сюда болельщиков и туристов, нанесено на карты. В целом меня очень обрадовали показатели, потому что я не во многих регионах это вижу", — отметила Жунич.

Однако, по её словам, один важный продукт на электронных картах ей всё-таки отыскать не удалось.

"Балтийская рыба на карты не нанесена. Надо спрашивать у кого-то из знакомых, где купить местного леща и где в настоящее время водится копчёный угорь, которых мы хотим отвезти в качестве сувенира домой, — отметила представительница Google. — Мы вчера ехали и спрашивали водителей такси, что отсюда привозить. По-прежнему таксисты — это самый актуальный поиск, который даёт самые верные результаты. Не Google-поиск, не Yandex-поиск, а таксисты".

По словам Марины Жунич, электронные карты — это бесплатный и самый действенный способ расширения бизнеса за короткое время. Отметка на Google-карте позволяет масштабировать продажи и аудиторию.

"Чемпионат открывает огромные возможности для предпринимателей. Хотя они и так есть, но ими просто надо уметь пользоваться. Много ли заправок вы найдёте на карте? Много ли информации по заправкам доступно на английском, немецком, польском? Сувенирные лавки, отели, СИМ-карты где купить? В общем, какие-то услуги, которые могут понадобиться туристам. Всё это обязательно должно быть оцифровано", — заключила Жунич.