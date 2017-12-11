+6 °C
днем
0 °C
ночью
11 декабря 2017 г. 16:10
59 969 пользователей
за 24 часа на сайте
59.2 +0.07
Курс ММВБ на 11 декабря 2017, 16:00
69.76 +0.11
Курс ММВБ на 11 декабря 2017, 16:00
16.62 -0.08
Курс ЦБ на 12 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Бизнес

Представитель Google рассказала о цифровизации бизнеса в Калининграде перед ЧМ-2018

Автор: Екатерина Медведева
11:26
  1599
Калининград опережает многие регионы РФ в сфере цифровизации бизнеса, но некоторые моменты местные предприниматели всё-таки упустили. Такое мнение озвучила директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич во время пресс-конференции, посвящённой образовательному проекту для бизнесменов.
 
"Калининград будет принимать чемпионат мира в следующем году. Я сейчас быстренько поискала, много ли бизнесов из той области, которая будет интересовать приезжающих сюда болельщиков и туристов, нанесено на карты. В целом меня очень обрадовали показатели, потому что я не во многих регионах это вижу", — отметила Жунич.
 
Однако, по её словам, один важный продукт на электронных картах ей всё-таки отыскать не удалось.
 
"Балтийская рыба на карты не нанесена. Надо спрашивать у кого-то из знакомых, где купить местного леща и где в настоящее время водится копчёный угорь, которых мы хотим отвезти в качестве сувенира домой, — отметила представительница Google. — Мы вчера ехали и спрашивали водителей такси, что отсюда привозить. По-прежнему таксисты — это самый актуальный поиск, который даёт самые верные результаты. Не Google-поиск, не Yandex-поиск, а таксисты".
 
По словам Марины Жунич, электронные карты — это бесплатный и самый действенный способ расширения бизнеса за короткое время. Отметка на Google-карте позволяет масштабировать продажи и аудиторию.
 
"Чемпионат открывает огромные возможности для предпринимателей. Хотя они и так есть, но ими просто надо уметь пользоваться. Много ли заправок вы найдёте на карте? Много ли информации по заправкам доступно на английском, немецком, польском? Сувенирные лавки, отели, СИМ-карты где купить? В общем, какие-то услуги, которые могут понадобиться туристам. Всё это обязательно должно быть оцифровано", — заключила Жунич.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Таблетки для "мёртвых душ" стоили миллионы: подробности скандала с выдачей лекарств калининградским льготникам
14:19
  6110
Таблетки для "мёртвых душ" стоили миллионы: подробности скандала с выдачей лекарств калининградским льготникам
Прокуратура: 61-летний житель Багратионовского района женился на 91-летней калининградке ради трёхкомнатной квартиры
Фото горячей новости
13:05
  4296
Владимир Путин поручил вывести российские войска из Сирии
Фото горячей новости
12:15
  6389
Возвращение легенды: на Северном вокзале вновь открылась пончиковая
Фото горячей новости
12:15
  2733
"Можно дать пинка": Ярошук призвал калининградцев останавливать вандалов, ворующих новогодние украшения
Фото горячей новости
12:07
  10574

Лента новостей

Картинка
Посетитель Куршской косы отсудил более 30 тыс. рублей за нападение собаки
16:06
  693
Картинка
Путин: Россия в целом готова к открытию воздушного сообщения с Египтом
15:59
  134
Картинка
Спилберг, Лара Крофт и мисс Оушен: самые ожидаемые фильмы 2018 года
15:49
  262
Афиша
Картинка
Банкам порекомендовали стимулировать россиян сдавать монеты
15:20
  1362

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  8074
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  16237
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo