О варягах и аборигенах

Скоро красивое число — седьмого по счёту губернатора мы выбираем 10 сентября 2017 года. Это такая очень симпатичная деталь, я считаю, нашей политической системы: каждый срок — новый губернатор. Это демократично.

Условно говоря, калининградские губернаторы делятся на две категории — варяги и местные. Начиналось всё с местных — Маточкин, Горбенко, Егоров, хотя абсолютно местным, то есть родившимся в регионе, был один из последних губернаторов (формально последний без приставки "врио") Николай Цуканов. Среди них затесались так называемые варяги. Первым, как вы знаете, был Боос. Помню, когда его назначили, градус оптимизма зашкаливал. Но через пару лет оптимизм стал падать вместе с губернаторским рейтингом, и, как следствие, Боос не получил новый мандат на "княжение".

После Бооса была эпоха Цуканова, и он вроде бы поломал калининградскую традицию "один губернатор — один срок", избрался повторно, но внезапно ровно год назад был переведён на должность полпреда президента. Следом ненадолго блеснула звезда варяга Евгения Зиничева, нынешнего замдиректора ФСБ, а потом появился Антон Алиханов, как вы прекрасно знаете, также не из местных.

А теперь давайте зададимся вопросом: а насколько это вообще важно — варяг или местный? В сущности, какого-то принципиального значения это не имеет. Обращать внимание, мне кажется, нужно на другие вещи. Например, возраст. Очевидно, что у молодого политика больше желания, амбиций, в конце концов, сильнее энергетика — это важные характеристики для политика, который хочет не просто отсидеть срок на пользу себе и своим людям, а сделать регион процветающим.

Что ещё? Образование. Не знаю, как вам, а для меня важно, чтобы глава региона хорошо разбирался в базовых экономических вопросах, мог нормально изложить свою мысль (что удаётся далеко не каждому губернатору).

Идём дальше — связи. В первую очередь связи в федеральных кабинетах, в администрации президента (в нашей политической пирамиде именно там принимаются главные решения). Закономерный вопрос избирателя: а что со связями у потенциального кандидата в губернаторы? Сможет ли он выбивать федеральное финансирование для больших проектов и на социалку, которую ещё долго нужно приводить в чувство? Если говорить об Алиханове (поскольку именно он врио), то предпосылки неплохие. Регион встроился в программу "Безопасные и качественные дороги" (а это миллиарды рублей), в похожую программу по ремонту дворов, на очереди — деньги на онкоцентр (на днях в Москве должны принять окончательное решение, и велика вероятность, что деньги дадут).

Словом, вопрос "варяг или местный", конечно, занимательный, но не решающий. Главное, как я уже сказал, другое. И за это главное мы имеем шанс проголосовать 10 сентября. Алиханов, конечно, фаворит, но безальтернативными выборы не назовёшь: он один из пяти соискателей.