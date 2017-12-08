Региональные власти получат право ограничивать движение автомобилей в городах

Законопроект "Об организации дорожного движения" получил известность в связи с нормой о платном въезде в населённые пункты. Однако после негативной реакции общественности этот пункт из проекта исчез. При этом сохранился ряд других новшеств.

В частности, региональные власти смогут прекращать движение автомобилей «определенных видов, категорий, экологического класса, наполненности пассажирами», а также вводить ограничения проезда транспорта в определенное время суток или в конкретные дни.

Если закон будет подписан президентом до ЧМ-2018, в Калининградской области, в частности, власти получат право регулировать въезд личного транспорта в центр города.

Кроме того, в проект закона предусмотрена возможность бесплатной парковки для машин работников силовых структур. Речь идет о полиции, ВАИ, ФСО, военной полиции, Росгвардии, Следственного комитета, а также пожарных и скорой. Транспортные средства сотрудников, находящихся при исполнении служебных обязанностей, можно будет парковать везде, включая платные стоянки.

Что касается парковок для рядовых граждан, то в законе пропишут обязанность властей предупреждать жителей за месяц, если в их районе запускается новая зона платной парковки. При этом чиновники будут обосновать введение платы и оповестить об этом население через СМИ.

Еще одно нововведение - во всех субъектах должен быть создан реестр парковок общего пользования. Важно, что законопроект также наделяет регионы правом запрещать платные парковки около школ и поликлиник.