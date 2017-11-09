В полиции составили дайджест происшествий на дорогах Калиниградской области (видео)

Управление МВД России по Калининградской области подготовило очередную подборку дорожных инцидентов, записанных камерами АПК "Безопасный город" в сентябре и октябре 2017 года. По мнению полицейских, причиной большинства ДТП становятся невнимательность водителей и пешеходов, а также пренебрежение правилами дорожного движения.

Правоохранители констатируют, что автомобилисты часто забывают включать сигналы поворотников, игнорируют других участников движения и их права. Пешеходы, в свою очередь, зачастую ведут себя на дороге неосмотрительно, перебегая проезжую часть при запрещающем сигнале светофора либо в неустановленных для перехода местах.