На ул. Невского образовалась двухкилометровая пробка на выезд из города
Утром в субботу, 22 июля, на ул. Невского в Калининграде образовалась пробка на выезд из города. Об этом Клопс.Ru сообщили автомобилисты.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор достигает двух километров. Скорость движения в потоке не превышает 2 км/ч.
"Встал конец улицы Невского, выезд ближе к Окружной. Там, я так понимаю, ремонтировали дорогу, сделали одну полосу и сейчас они либо пропускают всех по очереди, либо ещё что. Но пробка уже стоит хорошая”, — рассказал автомобилист.
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