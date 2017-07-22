На ул. Невского образовалась двухкилометровая пробка на выезд из города

Утром в субботу, 22 июля, на ул. Невского в Калининграде образовалась пробка на выезд из города. Об этом Клопс.Ru сообщили автомобилисты.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор достигает двух километров. Скорость движения в потоке не превышает 2 км/ч.

"Встал конец улицы Невского, выезд ближе к Окружной. Там, я так понимаю, ремонтировали дорогу, сделали одну полосу и сейчас они либо пропускают всех по очереди, либо ещё что. Но пробка уже стоит хорошая”, — рассказал автомобилист.