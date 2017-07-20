На Московском проспекте до вечера отключили светофор
На Московском проспекте в Калининграде в четверг, 20 июля, не работает светофор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идёт о перекрёстке Московского проспекта с улицей 9 Апреля. Светофор отключили в связи с ремонтом и заменой оборудования. Электроснабжение будет восстановлено в 18:00.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.