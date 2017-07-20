На Московском проспекте до вечера отключили светофор

На Московском проспекте в Калининграде в четверг, 20 июля, не работает светофор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Речь идёт о перекрёстке Московского проспекта с улицей 9 Апреля. Светофор отключили в связи с ремонтом и заменой оборудования. Электроснабжение будет восстановлено в 18:00.