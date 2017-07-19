Утром в среду на площади Победы отключили светофоры и произошла авария

Утром в среду, 19 июля, на площади Победы в Калининграде перестали работать светофоры. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

По словам жителей города, речь идёт о перекрёстке улицы Черняховского и Ленинского проспекта. Также о проблеме сообщили участники группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".

"Черняховского — Ленинский: не работает светофор для поворота на право! Возможно не работает из-за того что там тип влетел в забор у Европы!", — заявил один из пользователей.

По словам ещё одного свидетеля, на перекрёстке действительно произошла авария. Очевидцы утверждают, что около 5:00 в столб на тротуаре врезался BMW, водитель которого якобы не справился с управлением. Пока официального подтверждения этой информации нет.