Борьба со старыми авто и ограничения для маршруток: в России вновь изменили ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила дорожного движения. Документ опубликован в понедельник, 17 июля, на сайте правительства и вступит в силу через семь дней.

Причиной появления новых поправок стала забота об окружающей среде, пешеходах и велосипедистах.

Не пустят на старой машине

В правилах появятся дорожные знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", а также знак дополнительной информации "Экологический класс транспортного средства".

Класс экологической безопасности некоторых автомобилей вообще не установлен. Пока неясно, чем это грозит их владельцам. Фото: Клопс.Ru

Владельцев старых машин в скором времени ждут проблемы, считает калининградский юрист Алексей Нестеров.

"Если власти города или области установят такие знаки, то есть фактически введут запрет на въезд в определённые места по экологическому классу автомобилей, то это станет большой проблемой для огромной части водителей. Ведь калининградский автопарк — один из самых старых в России, и такое решение очень сильно ударит по жителям", — отметил Нестеров.

Городские власти могут, например, не пускать в центр машины с экологическим классом ниже четвёртого, а электромобилям будет зелёный свет. То же касается и парковок: владельцы авто с двигателем внутреннего сгорания смогут припарковаться только за деньги, с электрическим — бесплатно. Чтобы нарваться на штраф, необязательно попасть на стареньком авто в поле зрения сотрудника ГИБДД. Неэкологичные машины могут вычислять камеры "Безопасного города", а их владельцам направлять штрафы в размере 5 тыс. рублей.

Кстати, в Калининграде уже предлагали ограничить въезд в центр города старым машинам.

Электромобиль "легализован"

Ещё одна поправка в ПДД связана с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта: введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль". Разработаны соответствующие дорожные знаки и разметка для обозначения мест зарядки и парковки.

Всей семьёй на велосипеде

Изменения коснулись и велосипедистов. До сих пор детям младше 14 лет нельзя было ездить по дороге, а сопровождающим их взрослым — по тротуару. Теперь родители также смогут двигаться по тротуару или пешеходной дорожке, если они едут в компании с детьми.

Только на остановках

Маршруткам запретят подбирать и высаживать пассажиров где попало: на них будет распространяться действие дорожного знака "Остановка запрещена" по всему пути следования, за исключением остановочных пунктов. Это сделано, как указано в документе, "в целях обеспечения безопасности дорожного движения".