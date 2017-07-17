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Борьба со старыми авто и ограничения для маршруток: в России вновь изменили ПДД

Автор: Константин Сериков
16:57
  7054 4
Архив Клопс.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила дорожного движения. Документ опубликован в понедельник, 17 июля, на сайте правительства и вступит в силу через семь дней.
 
Причиной появления новых поправок стала забота об окружающей среде, пешеходах и велосипедистах. 

Не пустят на старой машине

В правилах появятся дорожные знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", а также знак дополнительной информации "Экологический класс транспортного средства".
 
Класс экологической безопасности некоторых автомобилей вообще не установлен. Пока неясно, чем это грозит их владельцам. Фото: Клопс.Ru 
 
Владельцев старых машин в скором времени ждут проблемы, считает калининградский юрист Алексей Нестеров.
 
"Если власти города или области установят такие знаки, то есть фактически введут запрет на въезд в определённые места по экологическому классу автомобилей, то это станет большой проблемой для огромной части водителей. Ведь калининградский автопарк — один из самых старых в России, и такое решение очень сильно ударит по жителям", — отметил Нестеров.
 
Городские власти могут, например, не пускать в центр машины с экологическим классом ниже четвёртого, а электромобилям будет зелёный свет. То же касается и парковок: владельцы авто с двигателем внутреннего сгорания смогут припарковаться только за деньги, с электрическим — бесплатно.
 
Чтобы нарваться на штраф, необязательно попасть на стареньком авто в поле зрения сотрудника ГИБДД. Неэкологичные машины могут вычислять камеры "Безопасного города", а их владельцам направлять штрафы в размере 5 тыс. рублей. 
 
Кстати, в Калининграде уже предлагали ограничить въезд в центр города старым машинам.

Электромобиль "легализован"

Ещё одна поправка в ПДД связана с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта: введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль". Разработаны соответствующие дорожные знаки и разметка для обозначения мест зарядки и парковки. 

Всей семьёй на велосипеде 

Изменения коснулись и велосипедистов. До сих пор детям младше 14 лет нельзя было ездить по дороге, а сопровождающим их взрослым — по тротуару. Теперь родители также смогут двигаться по тротуару или пешеходной дорожке, если они едут в компании с детьми.

Только на остановках 

Маршруткам запретят подбирать и высаживать пассажиров где попало: на них будет распространяться действие дорожного знака "Остановка запрещена" по всему пути следования, за исключением остановочных пунктов. Это сделано, как указано в документе, "в целях обеспечения безопасности дорожного движения".
 
В июле для российских водителей вводились и другие новшества. Обо всех изменениях можно прочитать здесь

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4 комментария Правила комментирования

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GAlex39
GAlex39 #
17:44
Я так понимаю, "цари" не хотят стоять в пробках с "холопами"?
За маршрутки конечно спасибо, но  как дедушке на старом Пассате можно будет попасть в больницу в Калининграде?
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ekipantzevei
ekipantzevei #
19:05
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YkostyKosty
Kosty Ykosty #
21:51
Я не царь, но стоять за отвратительно пердящим сизым дымом старым ведром я тоже не хочу. Особенно в пробке, когда из всех вариантов только наглухо закрыться. Особенно в пробке с малым чадом на заднем сиденье. 

Что характерно, у такого ведра 99% будет корректная диагностическая карта, без лишнего "выхлопа". А я помню, какой радостный визг стоял, когда у гайцов ТО забирали - мол "никаких взяток", "все по честному" и т.д.
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RitaPoloz
RitaPoloz #
18:00

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