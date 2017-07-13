За полгода калининградцы помогли поймать 12 пьяных водителей
За шесть месяцев жители Калининграда 82 раза обращались на горячую линию ГИБДД и сообщали о потенциальных нетрезвых водителях на дорогах. Об этом Клопс.Ru сообщил заместитель председателя общественного совета УМВД РФ по Калининградской области Олег Огородов.
По его данным, водителей останавливали сотрудники ГИБДД, и 12 случаев нашли подтверждение. В 2016 году после сигналов жителей на дорогах задержали 17 человек.
"Сотрудники ГИБДД могут привлечь гражданина к ответственности, только если он управляет автомобилем, находясь в алкогольном опьянении. Был зафиксирован случай, когда группа людей распивала спиртные напитки на капоте машины. Местные жители несколько раз звонили на телефон доверия, но привлекли пьяного, только когда водитель сел за руль", — объяснил Огородов.
Телефонная линия под условным названием "Нетрезвый водитель" действует в регионе
с 2015 года. Сообщать о пьяных водителях можно по телефону 552-811.
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