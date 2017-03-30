Из-за ДТП с автобусом на перекрёстке Борзова — Комсомольская образовались пробки

В четверг днём, 30 марта, на перекрёстке улиц Борзова и Комсомольской столкнулись автобус МАЗ и универсал Lada Largus. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.



Водитель пассажирского автобуса при выезде на круговую развязку врезался в легковушку. В результате выезд со стороны ул. Комсомольской оказался заблокирован. Плотным потоком автомобили стоят от перекрёстка с ул. Чекистов. Кроме того, пробки образовались и на ул. Борзова.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения на указанных улицах не превышает 7 км/ч.