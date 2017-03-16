На ул. Невского из-за ДТП с тремя автомобилями образовалась пробка
Фото: "Сообщество автомобилистов Калининграда и области". Автор Евгений Левин
На ул. Невского произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области".
В результате ДТП один из автомобилей врезался в столб на обочине. О пострадавших в результате аварии не сообщается.
На участке дороги, где произошло ДТП, образовалась пробка, продолжающаяся до пересечения с ул. Артиллерийской. Скорость потока транспорта не превышает 7 км/ч.
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