На Окружной в кювете второй день лежит перевернувшийся автомобиль (фото)

На ул. Окружная в кювете лежит перевернувшаяся легковушка. Об этом сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, автомобиль находится в кювете уже второй день. "В 5 утра ехал там,, стояли возле неё люди, мерс у обочины", – рассказывает один из очевидцев сцены.

В пресс-службе УМВД России по Калининградской области пояснили, что водитель автомобиля не справился с управлением, и транспортное средство занесло на обочину.