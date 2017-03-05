На Окружной в кювете второй день лежит перевернувшийся автомобиль (фото)
Фото "Сообщества автомобилистов Калининграда и области". Автор: Инна Богданчикова
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На ул. Окружная в кювете лежит перевернувшаяся легковушка. Об этом сообщают очевидцы.
По словам свидетелей, автомобиль находится в кювете уже второй день. "В 5 утра ехал там,, стояли возле неё люди, мерс у обочины", – рассказывает один из очевидцев сцены.
В пресс-службе УМВД России по Калининградской области пояснили, что водитель автомобиля не справился с управлением, и транспортное средство занесло на обочину.
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