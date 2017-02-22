На ул. Гагарина автобус вылетел на разделительный бордюр (видео)

На улице Гагарина в Калининграде пассажирский автобус вылетел на разделительный бордюр. Об этом Клопс.Ru в среду, 22 февраля, сообщают очевидцы.



Авария произошла около 16:45. Водитель автобуса пытался избежать столкновения с легковушкой и едущим впереди автобусом и резко повернул руль в левую сторону — к разделяющему потоки бордюру.



В результате происшествия одна полоса движения по ул. Гагарина занята. Сейчас в районе места ДТП наблюдаются пробки по направлению на выезд из города.

Следует отметить, что вечером 22 февраля на многих улицах Калининграда образовались пробки. Помимо центральных улиц, затруднено движение на Правой набережной, ул. Невского, ул. Дзержинского.