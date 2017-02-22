На ул. Гагарина автобус вылетел на разделительный бордюр (видео)

На ул.Гагарина автобус вылетел на разделительный бордюр
Скриншот видеозаписи читателя Клопс.Ru
На улице Гагарина в Калининграде пассажирский автобус вылетел на разделительный бордюр. Об этом Клопс.Ru в среду, 22 февраля, сообщают очевидцы.
Авария произошла около 16:45. Водитель автобуса пытался избежать столкновения с легковушкой и едущим впереди автобусом и резко повернул руль в левую сторону — к разделяющему потоки бордюру.
В результате происшествия одна полоса движения по ул. Гагарина занята. Сейчас в районе места ДТП наблюдаются пробки по направлению на выезд из города.
Следует отметить, что вечером 22 февраля на многих улицах Калининграда образовались пробки. Помимо центральных улиц, затруднено движение на Правой набережной, ул. Невского, ул. Дзержинского.
Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!
Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна
Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру):
236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.