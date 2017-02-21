На ул. Черняховского из-за аварии не могут проехать трамваи (фото)
Фото Александра Подгорчука
В Калининграде на ул. Черняховского из-за аварии с участием легковушки и микроавтобуса заблокировано трамвайное движение. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места события.
При развороте легковушка не пропустила микроавтобус, в результате чего произошло столкновение. У самих автомобилей повреждения минимальные, но одна из машин стоит на трамвайных путях. За несколько минут перед местом ДТП собралось сразу три трамвая. Сейчас участники аварии ждут прибытия сотрудников ГИБДД.
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