На ул. Черняховского из-за аварии не могут проехать трамваи (фото)

В Калининграде на ул. Черняховского из-за аварии с участием легковушки и микроавтобуса заблокировано трамвайное движение. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места события.



При развороте легковушка не пропустила микроавтобус, в результате чего произошло столкновение. У самих автомобилей повреждения минимальные, но одна из машин стоит на трамвайных путях. За несколько минут перед местом ДТП собралось сразу три трамвая. Сейчас участники аварии ждут прибытия сотрудников ГИБДД.