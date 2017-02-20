На Окружной после столкновения с БМВ в кювет улетел "Мерседес" (фото)
Фото Виктора Буздина
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В Калининграде в понедельник, 20 февраля, на Большой Окружной произошло ДТП с участием БМВ и "Мерседеса". Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Машины не поделили дорогу на отрезке Окружной между улицами Горького и Невского. После столкновения "Мерседес" вылетел с проезжей части на обочину, а БМВ стоит посередине проезжей части. Обе машины получили значительные технические повреждения.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения на этом участке составляет 60 км/ч (при разрешённой скорости 80 км/ч).
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