На Окружной после столкновения с БМВ в кювет улетел "Мерседес" (фото)

В Калининграде в понедельник, 20 февраля, на Большой Окружной произошло ДТП с участием БМВ и "Мерседеса". Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



Машины не поделили дорогу на отрезке Окружной между улицами Горького и Невского. После столкновения "Мерседес" вылетел с проезжей части на обочину, а БМВ стоит посередине проезжей части. Обе машины получили значительные технические повреждения.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения на этом участке составляет 60 км/ч (при разрешённой скорости 80 км/ч).