На ул. Дзержинского произошло ДТП с участием трёх автомобилей (видео)

В Калининграде на ул. Дзержинского произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы аварии.

Столкнувшиеся легковушки перегородили проезжую часть. Автомобилисты вынуждены объезжать аварию по тротуарам.

На ул. Дзержинского образовалась пробка вплоть до ул. Муромской. По данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость движения на участке дороги, где произошло ДТП, не превышает 10 км/ч.