Очевидцы: на Светлогорской трассе машина улетела в кювет

В пятницу утром, 17 февраля, в Калининградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом Клопс.Ru рассказал один из очевидцев произошедшего.

По его словам, в районе пос. Холмогоровка машина улетела в кювет. Рядом стоят два автомобиля со включенными сигналами аварийной остановки. Есть ли в результате аварии пострадавшие, пока неизвестно.