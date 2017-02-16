На ул. Фрунзе и Киевской из-за ДТП образовались пробки

В четверг, 16 февраля, на ул. Фрунзе произошло ДТП. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" сообщают очевидцы.

Из-за аварии на участке от ул. Грига до Литовского Вала образовались пробки. Также заторы есть на Гагарина от Литовского Вала до Еловой Аллеи.

Кроме того, два ДТП произошли на ул. Киевской и Киевском переулке. Пробки есть от Судостроительной до Железнодорожной. Затруднено движение по Инженерной улице.