Очевидцы: на ул. Громовой пассажирский автобус врезался в дерево

В среду, 15 февраля, в Калининграде произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

По их словам, авария случилась в 22:40 на ул. Громовой. Транспорт врезался в дерево.

Причины аварии выясняются. Были ли в момент происшествия в салоне автобуса люди, пока неизвестно.