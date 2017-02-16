В Нестерове потушили горевший "Рено"

В среду, 15 февраля, в Нестерове произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-слубже ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, на ул. Ленинградской загорелся моторный отсек автомобиля "Рено Лагуна". На тушении пламени работали четыре человека, использовалась одна единица техники. В результате ЧП никто не пострадал.