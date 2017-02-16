В Нестерове потушили горевший "Рено"

Главные темы дня
В Калининграде школьник взял на себя обязанности регулировщика после поломки светофора (фото)
15 февраля 201712:28
9317 6
Калининградцам предлагают грандиозную скидку на мебель в честь Дня влюблённых
15 февраля 201712:20
2735
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.