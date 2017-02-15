На старой зеленоградской трассе столкнулись две иномарки (фото)
Фото из "Сообщества автомобилистов Калининграда и области" социальной сети "ВКонтакте". Автор: Дмитрий Савин
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На старой зеленоградской трассе в среду, 15 февраля, произошло лобовое столкновение автомобилей "Фольксваген" и "Хёндай". Об этом очевидцы сообщили
в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте".
Свидетели рассказали, что в результате аварии водители серьёзно не пострадали. Автомобили оказались сильно повреждены. На место вызвали сотрудников ГИБДД. ДТП случилось в районе военно-мемориального кладбища "Курган славы".
В УМВД на момент написания заметки не располагали данными о происшествии.
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