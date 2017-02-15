На ул. Миклухо-Маклая ночью горели две машины
В среду, 15 февраля, в Калининграде произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
По данным ведомства, в легковом автомобиле выгорел багажник и частично салон. У рядом стоящей машины огнём повреждён моторный отсек и кабина.
На тушении пламени работали шесть человек, использовалась одна единица техники. Пострадавших нет.
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