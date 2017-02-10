Очевидцы: на ул. Емельянова "Солярис" врезался в столб

В Калининграде на ул. Емельянова произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.

По его словам, "Хёндай Солярис" врезался в столб. В автомобиле в момент аварии находились два человека. Водителя легковушки увезли в больницу. Причины происшествия уточняются.