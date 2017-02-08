Возле Дома Советов из-за ремонта сетей коммуникации образовались пробки (фото)
Фото Ольги Адушкиной из группы ВКонтакте "Автобратство 30"
На ул. Шевченко (возле Дома Советов) в Калининграде из-за ремонта сетей коммуникации днём в среду, 8 февраля, образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
По их данным, рабочие перекрыли две полосы для движения, вскрыли асфальт. В результате на ул. Шевченко — по направлению к ул. 9 Апреля — образовались пробки. Движение плотным потоком идёт от Ленинского проспекта. Средняя скорость на этом участке составляет 5 км/ч.
Кроме того, из-за двух аварий на Правой набережной образовались пробки. Общая длина затора составляет 1,5 км по направлению к Двухъярусному мосту.
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