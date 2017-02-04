На ул. Горького из-за аварии с тремя автобусами образовалась пробка (фото)

В пятницу, 3 февраля, на кольце ул. Горького и Гайдара образовалась пробка из-за аварии с тремя автобусами. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

По его словам, движение оказалось затруднено в обе стороны. Как пояснили в диспетчерской МКП "Калининград Гор-Транс", один из автобусов, следовавший по маршруту №1, принадлежит предприятию. В него врезался.второй автобус, в результате чего у первого оказалось разбито стекло. При этом третий автобус, при попытке объехать место ДТП зацепил колесами бордюр. О пострадавших не сообщается, на месте работают сотрудники ГИБДД.