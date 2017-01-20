На перекрестке 9 Апреля и Фрунзе столкнулись два автомобиля "Рено"

В пятницу, 20 января, в Калининграде, на перекрестке улиц 9 Апреля и Фрунзе, столкнулись два автомобиля "Рено" — "Канго" и "Дастер". Об этом сообщил с места аварии корреспондент Клопс.Ru.



Обе машины получили значительные технические повреждения. Никто из водителей, по предварительной информации, не пострадал.



Из-за аварии значительно затруднено движение в районе перекрестка. Заторы образовались как на ул. 9 Апреля, так и на Фрунзе. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения в районе перекрестка не превышает 5 км/ч. Общая длина затора достигает километра.