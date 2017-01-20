На перекрестке 9 Апреля и Фрунзе столкнулись два автомобиля "Рено"
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
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В пятницу, 20 января, в Калининграде, на перекрестке улиц 9 Апреля и Фрунзе, столкнулись два автомобиля "Рено" — "Канго" и "Дастер". Об этом сообщил с места аварии корреспондент Клопс.Ru.
Обе машины получили значительные технические повреждения. Никто из водителей, по предварительной информации, не пострадал.
Из-за аварии значительно затруднено движение в районе перекрестка. Заторы образовались как на ул. 9 Апреля, так и на Фрунзе. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения в районе перекрестка не превышает 5 км/ч. Общая длина затора достигает километра.
В мае прошлого года на этом перекрестке столкнулись
"Пежо" и "Ауди". В результате аварии вторая машина выехала на тротуар, где сбила 83-летнего пешехода. Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия.
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